Российский сенатор Алексей Пушков высказал предположение, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров покинул страну из-за страха перед уголовным преследованием. По мнению политика, Умеров осознанно принял такое решение на фоне разрастающегося коррупционного скандала.
В своем Telegram-канале Пушков отметил, что, по имеющимся данным, Умеров уже проинформировал о своем решении Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. Российский сенатор считает, что расследование о хищении 100 миллионов долларов в энергетике — это лишь начало. По его мнению, следующим этапом может стать вскрытие коррупционных схем в сфере обороны, где суммы могут достигать миллиардов.
«И вот тогда рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды. Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала?» — написал Пушков.
Информацию о нежелании Умерова возвращаться на Украину подтвердил украинский депутат Алексей Гончаренко*. По его словам, глава СНБО не вернулся в страну в обещанные сроки и продлил свою зарубежную командировку до 19 ноября. Причиной такого решения нардеп назвал слухи о возможной причастности Умерова к коррупционной схеме с участием Тимура Миндича, которого в публичном поле называют «кошельком» Зеленского.
Сам Рустем Умеров предпринял попытку оправдаться. Он назвал безосновательными любые попытки связать его работу в министерстве обороны с влиянием каких-либо лиц. Чиновник подтвердил, что в рамках своих обязанностей действительно встречался с бизнесменом Тимуром Миндичем. На этих встречах, как заявил Умеров, обсуждались вопросы контракта на поставку бронежилетов, который впоследствии был расторгнут.
Соратника Зеленского и чиновников Украины обвиняют в отмывании около 100 млн долларов. Студия «Квартал 95» утверждает, что Миндич не участвовал в её работе, а является только юридически связанным лицом. Нелегитимный президент Украины решил отстраниться от шумихи, введя санкции против «своего кошелька». Но получилось малоубедительно, в Раде назвали ограничения незначительными. А в Европе продолжает разгоняться тема о том, что Зеленскому нельзя доверять, ведь он наверняка причастен к коррупционным схемам на Украине.
* — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в России.