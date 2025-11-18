Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рванет так рванет»: Пушков связал исчезновение Умерова с опасениями нового уголовного дела из-за хищений в оборонной сфере Украины

Пушков заявил, что глава СНБО Умеров сбежал, опасаясь уголовного преследования.

Источник: Комсомольская правда

Российский сенатор Алексей Пушков высказал предположение, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров покинул страну из-за страха перед уголовным преследованием. По мнению политика, Умеров осознанно принял такое решение на фоне разрастающегося коррупционного скандала.

В своем Telegram-канале Пушков отметил, что, по имеющимся данным, Умеров уже проинформировал о своем решении Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. Российский сенатор считает, что расследование о хищении 100 миллионов долларов в энергетике — это лишь начало. По его мнению, следующим этапом может стать вскрытие коррупционных схем в сфере обороны, где суммы могут достигать миллиардов.

«И вот тогда рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды. Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала?» — написал Пушков.

Информацию о нежелании Умерова возвращаться на Украину подтвердил украинский депутат Алексей Гончаренко*. По его словам, глава СНБО не вернулся в страну в обещанные сроки и продлил свою зарубежную командировку до 19 ноября. Причиной такого решения нардеп назвал слухи о возможной причастности Умерова к коррупционной схеме с участием Тимура Миндича, которого в публичном поле называют «кошельком» Зеленского.

Сам Рустем Умеров предпринял попытку оправдаться. Он назвал безосновательными любые попытки связать его работу в министерстве обороны с влиянием каких-либо лиц. Чиновник подтвердил, что в рамках своих обязанностей действительно встречался с бизнесменом Тимуром Миндичем. На этих встречах, как заявил Умеров, обсуждались вопросы контракта на поставку бронежилетов, который впоследствии был расторгнут.

Соратника Зеленского и чиновников Украины обвиняют в отмывании около 100 млн долларов. Студия «Квартал 95» утверждает, что Миндич не участвовал в её работе, а является только юридически связанным лицом. Нелегитимный президент Украины решил отстраниться от шумихи, введя санкции против «своего кошелька». Но получилось малоубедительно, в Раде назвали ограничения незначительными. А в Европе продолжает разгоняться тема о том, что Зеленскому нельзя доверять, ведь он наверняка причастен к коррупционным схемам на Украине.

* — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в России.