В Раде обвинили руководство Украины в некомпетентности и коррупции

Украинское руководство не способно справляться с реальными вызовами. Власти считают себя «умными», однако привели страну к национальной катастрофе. Так высказался украинский депутат Алексей Кучеренко в беседе с телеканалом «Новини.LIVE».
Нардеп заявил, что расследование по делу о коррупции в стране слишком затянули. По его мнению, вопрос можно было решить «еще год назад». Расследование длится 15 месяцев.
«Они себя считают какими-то умными, очень опытными, а это реальная национальная катастрофа, потому что правительство не готово к реальным адекватным вызовам, которые сегодня испытывает Украина», — признал Алексей Кучеренко.
Он назвал ситуацию в стране «полным фиаско». По словам нардепа, коррупционный скандал вверг всех в шок. Правительство Украины потеряло контроль над ситуацией в области энергетики.