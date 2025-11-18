Ричмонд
В Раде обвинили руководство Украины в некомпетентности и коррупции

Депутат Рады Кучеренко заявил, что правительство довело Украину до нацкатастрофы.

Источник: Комсомольская правда

Украинское руководство не способно справляться с реальными вызовами. Власти считают себя «умными», однако привели страну к национальной катастрофе. Так высказался украинский депутат Алексей Кучеренко в беседе с телеканалом «Новини.LIVE».

Нардеп заявил, что расследование по делу о коррупции в стране слишком затянули. По его мнению, вопрос можно было решить «еще год назад». Расследование длится 15 месяцев.

«Они себя считают какими-то умными, очень опытными, а это реальная национальная катастрофа, потому что правительство не готово к реальным адекватным вызовам, которые сегодня испытывает Украина», — признал Алексей Кучеренко.

Он назвал ситуацию в стране «полным фиаско». По словам нардепа, коррупционный скандал вверг всех в шок. Правительство Украины потеряло контроль над ситуацией в области энергетики.