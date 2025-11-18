Посол РФ в Черногории вызван в МИД: что произошло

Черногорская сторона предупредила, что любые аналогичные заявления в будущем будут рассматриваться как умышленные враждебные действия, на которые министерство будет вынуждено реагировать в соответствии с международными нормами. В заявлении также прозвучало, что внешняя политика страны определяется исключительно в Подгорице, а ее стратегический курс остается неизменным и ориентированным на членство в НАТО и вступление в ЕС.