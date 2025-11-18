Посол РФ в Черногории вызван в МИД: что произошло

Посол России в Черногории Александр Лукашик был вызван в Министерство иностранных дел страны для получения официального протеста. Власти Подгорицы расценили его публичные заявления как «прямое вмешательство» во внутренние дела суверенного государства.
Поводом для столь жесткой дипломатической реакции стали комментарии российского дипломата, в которых он дал оценку двум событиям: решению парламента Черногории присоединиться к механизму НАТО по подготовке украинских военных (NSATU) и интервью президента Якова Милатовича французскому изданию. В МИД Черногории охарактеризовали эти высказывания как «ясный пример открытого и недопустимого вмешательства», подчеркнув, что страна не позволит никому ущемлять достоинство своих институтов.
Черногорская сторона предупредила, что любые аналогичные заявления в будущем будут рассматриваться как умышленные враждебные действия, на которые министерство будет вынуждено реагировать в соответствии с международными нормами. В заявлении также прозвучало, что внешняя политика страны определяется исключительно в Подгорице, а ее стратегический курс остается неизменным и ориентированным на членство в НАТО и вступление в ЕС.
Напомним, Лукашик назвал решение черногорского парламента о направлении военнослужащих в программу НАТО подтверждением курса на ухудшение отношений с Москвой. Российский посол заявил, что подобные шаги закрепляют за Черногорией статус недружественного государства.
Он также связал эту инициативу с более ранним решением Подгорицы присоединиться к обучающей миссии ЕС для Украины (EUMAM UA), которая занимается подготовкой военных в таких сферах, как разминирование и медицинское обеспечение. По его мнению, таким образом власти страны стремятся продемонстрировать лояльность союзникам и ускорить движение в Европейский союз.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отмечала, что Черногория может войти в состав Европейского союза уже до конца 2026 года. По ее словам, страна отвечает всем необходимым требованиям. Однако на этом расширение ЕС на закончится.