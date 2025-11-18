Узбекистан подписал контракт с Афганистаном на поставку электроэнергии на 2026 год

Поставки узбекской электроэнергии в Афганистан ведутся с 2002 года, а в 2009 году, после ввода в эксплуатацию линий электропередачи 220 кВ «Наибабат 1» и «Наибабат 2», объёмы передачи заметно выросли. Интересно, что за все прошедшие годы власти ни разу не публиковали точных данных по тарифам для Афганистана. По неофициальной информации, последние годы речь шла примерно о 2 миллиардах кВт-ч в год на сумму около 100 миллионов долларов.
Однако амбиции Ташкента на этом не заканчиваются. В августе 2025 года Узбекистан и Афганистан заключили ряд новых крупных энергетических соглашений. В ближайшее время запланировано строительство линии электропередачи 500 кВ Сурхон-Дашт-и-Альван мощностью 1000 МВт, расширение подстанции Арганди до 800 МВА, возведение ЛЭП Кабул-Шейх-Месри на 800 МВт и строительство новой подстанции в провинции Нангархар на 126 МВА.
Примечательно, что инвестором этих проектов выступит Узбекистан — на них будет выделено 243 миллиона долларов. По заявлениям афганской стороны, после завершения работ (ориентировочно в течение 18 месяцев) Афганистан сможет получать уже от 800 до 1000 мегаватт узбекской электроэнергии.
Хотелось бы верить, что Минэнерго когда-нибудь обнародует подробности тарифной политики по отношению к Афганистану — эти данные традиционно остаются под завесой тайны. Не менее важно, чтобы подобные крупные контракты не шли в ущерб внутреннему энергоснабжению страны: чиновники неоднократно признавали, что в Узбекистане регулярно возникают проблемы с энергодефицитом, особенно в пиковые зимние и летние периоды. Так что остаётся надеяться, что экспорт не оставит узбекских потребителей без света.