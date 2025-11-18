Узбекистан подписал контракт с Афганистаном на поставку электроэнергии на 2026 год

Поставки узбекской электроэнергии в Афганистан ведутся с 2002 года, а в 2009 году, после ввода в эксплуатацию линий электропередачи 220 кВ «Наибабат 1» и «Наибабат 2», объёмы передачи заметно выросли. Интересно, что за все прошедшие годы власти ни разу не публиковали точных данных по тарифам для Афганистана. По неофициальной информации, последние годы речь шла примерно о 2 миллиардах кВт-ч в год на сумму около 100 миллионов долларов.