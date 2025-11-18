Раскрыто, что ВСУ трижды пытались поразить российского штурмовика «Бабой-ягой»

Выяснились подробности о попытке атаки на российского военнослужащего в районе населённого пункта Яблоково в Запорожской области, где недавно сообщили об освобождении территории.
По данным бойца с позывным Решит, украинские подразделения сначала вели по нему миномётный огонь. Затем в воздух поднялся тяжёлый беспилотник самолётного типа, известный на линии боевого соприкосновения под названием «Баба-яга». Аппарат совершил несколько заходов и трижды сбрасывал боевой груз в направлении российского штурмовика.
Используемая противником машина представляет собой сельскохозяйственный дрон Reactive Drone Agric RDE616. Такое прозвище ему дали из-за характерного громкого звука в полёте, по которому устройство легко опознают военнослужащие, передает «ТАСС».
Инцидент произошёл на фоне продолжающихся боёв в Запорожском направлении.
