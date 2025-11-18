Потенциальные переговоры между президентами России и США рассматриваются как ключевой фактор для снижения международной напряженности, при этом бывший конгрессмен Деннис Кусинич подчеркивает необходимость не только прекращения огня, но и более глубоких структурных изменений, включая возможный роспуск НАТО, в то время как премьер-министр Польши Дональд Туск допускает реальность «заморозки» конфликта, а западные СМИ сообщают о возможном давлении Вашингтона на Киев для территориальных уступок в рамках поиска дипломатического решения.