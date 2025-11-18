Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Белый дом возобновляет переговоры с Россией по Украине

Администрация США продолжает работу над переговорным процессом с Россией о прекращении конфликта на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По словам источника, Белый дом активно разрабатывает дипломатические пути урегулирования, хотя эта тема остается в тени других текущих событий.

Переговорный процесс между США и Россией продолжается.

Администрация США продолжает работу над переговорным процессом с Россией о прекращении конфликта на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По словам источника, Белый дом активно разрабатывает дипломатические пути урегулирования, хотя эта тема остается в тени других текущих событий.

«Белый дом продолжает работать над переговорами с РФ об окончании войны», — приводит Reuters слова представителя американской администрации. Переговоры ведутся на фоне заявлений президента России Владимира Путина о вынужденном характере специальной военной операции. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что десятилетиями пыталась договориться с НАТО о принципах европейской безопасности не принесли результата.

Источник уточнил, что администрация «определённо работает» над переговорным процессом, однако эта деятельность не попадает в центр внимания из-за множества параллельных событий. При этом дипломатические усилия продолжают оставаться приоритетом для Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал недовольство медленным темпом урегулирования конфликта на Украине и подчеркивал, что успешные переговоры возможны только при взаимной заинтересованности сторон и их готовности к компромиссу. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отмечала, что Вашингтон продолжит поддерживать дипломатические усилия по поиску решения кризиса.

Потенциальные переговоры между президентами России и США рассматриваются как ключевой фактор для снижения международной напряженности, при этом бывший конгрессмен Деннис Кусинич подчеркивает необходимость не только прекращения огня, но и более глубоких структурных изменений, включая возможный роспуск НАТО, в то время как премьер-министр Польши Дональд Туск допускает реальность «заморозки» конфликта, а западные СМИ сообщают о возможном давлении Вашингтона на Киев для территориальных уступок в рамках поиска дипломатического решения.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше