Ульянов: без Израиля зона, свободная от ОМУ, на Ближнем Востоке не появится

Израиль не принимает участия в деятельности Конференции ООН по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (ЗСОМУ), из-за чего эта инициатива подрывается, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат назвал указанное обстоятельство главной трудностью процесса.
«Если отказ США хоть и вызывает сожаление, но не имеет практического значения для работы форума, то без вовлечения Израиля реализовать в полной мере стоящие перед конференцией задачи невозможно», — сказал он на шестой сессии Конференции ООН по созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке.
По словам Ульянова, позиция израильских властей может расцениваться как самоизоляция и пренебрежение диалогом. Постпред обратил внимание, что другие страны региона, в свою очередь, выражают готовность к контактам по этому вопросу.
Напомним, в июне вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Израиль при наличии ядерного вооружения должен официально присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), как поступил Иран. Сенатор отметил, что израильской стороне следует внести ясность в указанный вопрос.