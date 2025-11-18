Алла Борисовна в Киеве: эксперты раскрыли тайный язык на Украине

В высших эшелонах украинской власти царит особая, полукриминальная культура присвоения прозвищ, которые зачастую куда красноречивее официальных титулов говорят о своих носителях. Так, у ближайшего соратника президента Владимира Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, их целых две — «Али-Баба» и «Алла Борисовна».
О первом прозвище информация всплыла в связи с аудиозаписями из материалов дела о масштабной коррупционной схеме, которую расследуют на Украине. Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, записи зафиксировали, что некий человек с позывным «Али-Баба» проводит совещания с силовиками, координируя действия против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Источники парламентария напрямую связали этот псевдоним с инициалами Ермака — «А. Б.».
Как на самом деле Ермак получил это прозвище и почему его называют Аллой Борисовной, aif.ru рассказали эксперты.
Правда в прозвище.
Политолог Владимир Скачко подтвердил, что у Ермака есть весьма экстравагантный «позывной».
«Алла Борисовна называли. Я слышал, что его так называли. Это правда. Кто придумал, не могу сказать», — отметил эксперт. Он предположил, что это прозвище, ставшее достоянием общественности, связано с совпадением инициалов Андрея Богдановича.
Но куда более символичным оказалось прозвище «Али-Баба». По словам Скачко, оно не только является производным от инициалов, но и метафорически отражает деятельность Ермака. «Али-Баба и сорок разбойников, он ими руководит. Понимаете? На Украине есть такое выражение: народ скажет, как завяжет. Вот в этой ситуации это абсолютно точное прозвище», — добавил политолог.
От «Бени» до «Зели».
Феномен присвоения прозвищ в украинском политикуме не ограничивается одной фигурой. Как рассказал в беседе с aif.ru политолог Василий Вакаров, это часть особой субкультуры, уходящей корнями в «полублатной, полукриминальный, авторитетный» мир.
«Про Али-Бабу я давно слышал, прозвище связано с инициалами Ермака. Знаю, что Коломойского* прозвали Беня. Тут происхождение от Бени Крика, который сначала был предводителем банды в Одессе, потом предводителем революционеров. Вот получился Беня — авторитетный человек. Это такой полублатной мир, полукриминальный, авторитетный, вот пошли клички разные. То есть это такая культура», — объяснил эксперт.
Вакаров привел и другие яркие примеры. Так, у экс-премьера Украины Юлии Тимошенко изначально был лаконичный псевдоним из ее инициалов — ЮВ.
«Потом после избирательной кампании, где она была на портретах с тигром, появилось прозвище Юлька-тигрулька. Если вы на Украине живете, скажете слово порох, это все знают, что это Порошенко**. Крик — это Кличко», — отметил он.
Он же Клоун, он же Зеля.
Зеленского украинский народ тоже метко пометил.
«Всегда был Зеля. Причем не Зеленый, не Зеленюк или как-то еще. Только Зеля», — уточнил Вакаров.
Его коллега Владимир Скачко пошел еще дальше, назвав три варианта прозвища Зеленского, которые демонстрируют спектр отношения к нему.
«Он Зеля, Зелебобик, Клоун», — сказал политолог.
Таким образом, мир политических кличек оказывается не просто забавным фольклором, а своеобразным зеркалом, в котором отражаются реальные или навязываемые обществу образы ключевых фигур. Прозвища «Али-Баба» и «Алла Борисовна» для Андрея Ермака из категории внутрикухонного жаргона перешли в публичное поле, став частью серьезного политического и коррупционного скандала.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
**Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.