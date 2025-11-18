Алла Борисовна в Киеве: эксперты раскрыли тайный язык на Украине

Но куда более символичным оказалось прозвище «Али-Баба». По словам Скачко, оно не только является производным от инициалов, но и метафорически отражает деятельность Ермака. «Али-Баба и сорок разбойников, он ими руководит. Понимаете? На Украине есть такое выражение: народ скажет, как завяжет. Вот в этой ситуации это абсолютно точное прозвище», — добавил политолог.