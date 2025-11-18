Стало известно, как Москва ответила Токио на новые заявления японского премьера

Резонанс не остался незамеченным в Москве. Российское внешнеполитическое ведомство объявило о бессрочном запрете на въезд для 30 граждан Японии. В список включены не только чиновники, но и представители СМИ и образовательной сферы, которые, по оценке Москвы, формировали антироссийские настроения, передает АБН24.