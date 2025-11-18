Досье нового свердловского замруководителя УФНС Мячковой, приехавшей из Кургана

После окончания учебы женщина начала свою карьеру в сфере налогообложения. С октября 2006 года по январь 2012 года она работала в ИФНС России по городу Кургану. Этот период стал для нее временем приобретения первого профессионального опыта и закрепления полученных в университете знаний.