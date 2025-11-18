Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Досье нового свердловского замруководителя УФНС Мячковой, приехавшей из Кургана

Налоговик Ольга Мячкова получила перевод из Курганской области в свердловское УФНС. Чем запомнилась советник госслужбы в Кургане и какую работу ей придется выполнять в должности замруководителя налогового органа в Екатеринбурге — в материале URA.RU, основанном на фактах ее биографии из служебного досье с сайта УФНС.

Замруководителя курганского УФНС получила назначение в Екатеринбург.

Налоговик Ольга Мячкова получила перевод из Курганской области в свердловское УФНС. Чем запомнилась советник госслужбы в Кургане и какую работу ей придется выполнять в должности замруководителя налогового органа в Екатеринбурге — в материале URA.RU, основанном на фактах ее биографии из служебного досье с сайта УФНС.

Ранние годы и образование.

Ольга Мячкова родилась 6 ноября 1983 года в городе Кургане. Ее профессиональный путь начался с получения высшего образования в Курганском государственном университете. В 2006 году она окончила университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», получив квалификацию «Менеджер». Год спустя, в 2007 году, Мячкова завершила обучение по специальности «Юриспруденция» и получила квалификацию «Юрист».

Начало профессиональной деятельности.

После окончания учебы женщина начала свою карьеру в сфере налогообложения. С октября 2006 года по январь 2012 года она работала в ИФНС России по городу Кургану. Этот период стал для нее временем приобретения первого профессионального опыта и закрепления полученных в университете знаний.

Развитие карьеры в УФНС по Курганской области.

В январе 2012 года Мячкова перешла на работу в управление Федеральной налоговой службы по Курганской области. За время работы в УФНС она прошла путь от главного государственного налогового инспектора до заместителя руководителя управления.

Профессиональные достижения и награды.

Ольга Мячкова стала замруководителя УФНС по Свердловской области.

За успехи в профессиональной деятельности и образцовое выполнение служебных обязанностей Ольга Дмитриевна была неоднократно отмечена руководством. В 2023 году ей была объявлена благодарность руководителя ФНС России. В том же году она получила благодарность от Федеральной службы судебных приставов. Налоговик является советником государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Перевод в Екатеринбург.

В ноябре 2025 года Мячкова была назначена на должность заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области. Назначение состоялось в соответствии с приказом ФНС России. В свердловском УФНС Мячкова будет работать со своим прежним коллегой и бывшим начальником Маратом Сагитуллиным, который летом 2024 года так же получил назначение из Кургана в Екатеринбург. Сагитуллин является руководителем свердловского УФНС.

Обязанности в новой должности.

В качестве заместителя руководителя УФНС России по Свердловской области Ольга Мячкова обеспечивает оперативное руководство, контроль и координацию деятельности отдела обеспечения процедур банкротства и отдела урегулирования задолженности управления. На налоговика ляжет контроль за качественным и своевременным рассмотрением гражданскими служащими материалов по вопросам, относящимся к направлениям деятельности. Мячкова будет организовывать проверочные мероприятия УФНС, а также иные мероприятия налогового контроля, рассматривать материалы налоговых проверок, осуществляемых подчиненными, и принимает решения по ним.