Лукашенко обратился к народу Латвии, сказав о неудачах политиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября 2025 года от имени белорусского народа и себя лично обратился к народу Латвии, поздравил с национальным праздником — Днем провозглашения Латвийской Республики и сказал о неудачах политиков. Об этом сообщает пресс-служба президента.