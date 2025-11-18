Ричмонд
Лукашенко обратился к народу Латвии, сказав о неудачах политиков

Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября 2025 года от имени белорусского народа и себя лично обратился к народу Латвии, поздравил с национальным праздником — Днем провозглашения Латвийской Республики и сказал о неудачах политиков. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко обратил внимание, что независимость является не только уникальной ценностью, которая дает возможность осуществить мечту народа о светлом будущем своей страны, но также и большая ответственность за достижение поставленной цели.

Глава государства отметил, что стремление жителей Латвии к сохранению национальной самобытности, жизни в мире и согласии с соседями десятилетиями способствовало укреплению доброжелательных отношений между двумя странами. Он уточнил, что удавалось вместе работать, находить возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

— Белорусы ценят это и всегда рады новым встречам, — подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко высказал уверенность в том, что, несмотря на неудачные попытки отдельных политиков насильно ограничить гуманитарные контакты Беларуси и Латвии, будет возможность преодолеть любые сложности, а также сохранить отношения добрососедства, которые основаны на взаимной поддержке и уважении.

Ранее Глава МИД Максим Рыженков высказался об открытии Польшей двух пунктов пропуска на границе с Беларусью: «Продемонстрировала нормальный, жесткий прагматизм».

Тем временем МИД Литвы сообщил, что власти рассмотрят досрочное открытие границы с Беларусью.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что никто не сможет сделать против Беларуси и России.

