Reuters узнал условие Трампа для поддержки законопроекта о санкциях

На вопрос, готов ли Трамп поддержать законопроект, собеседник ответил: «Он его подпишет. Он дал об этом знать вчера вечером».
Однако Белый дом будет настаивать гарантиях того, что республиканец сохранит контроль над санкциями, сказал чиновник. «Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям», — пояснил он. «Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта», — добавил собеседник.
Он также сообщил, что администрация президента продолжает вести переговоры с Россией о прекращении конфликта.
Автор законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России, сенатор Линдси Грэм накануне заявил, что документ предоставит американскому лидеру больше инструментов для прекращения конфликта на Украине и позволит завершить его «достойно, справедливо, раз и навсегда». По его словам, «с благословения» Трампа проект продвинется в конгрессе.
Весной сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предложили законопроект о санкциях против России. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной. Однако его рассмотрение впоследствии было отложено.
В конце октября США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». После этого ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor, но сделка сорвалась после того, как Минфин США выступил против нее. На прошлой неделе компания сообщила, что продолжает переговоры с несколькими возможными покупателями своих активов.
Кремль назвал ограничения в отношении российских компаний «недружественным шагом». «Они действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет исходить из того, что ей выгодно.