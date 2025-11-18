Reuters узнал условие Трампа для поддержки законопроекта о санкциях

В конце октября США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». После этого ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor, но сделка сорвалась после того, как Минфин США выступил против нее. На прошлой неделе компания сообщила, что продолжает переговоры с несколькими возможными покупателями своих активов.