Выяснилось, что Япония завершает свой тайный путь к атомному подводному флоту

При этом японские разработки в области морских ядерных технологий ведутся десятилетиями. После окончания официальной оккупации в 1952 году Токио приступил к восстановлению военной мощи. В 1955 году был создан институт, исследующий атомные реакторы для транспорта, а спустя несколько лет началось проектирование судна «Муцу» — формально гражданского, но фактически служившего площадкой для отработки водо-водяных реакторов, схожих с используемыми на подлодках. Судно эксплуатировали более двадцати лет, продолжая исследования даже после того, как коммерческая атомная энергетика оказалась бесперспективной.