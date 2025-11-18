Выяснилось, что Япония завершает свой тайный путь к атомному подводному флоту

Выяснилось, что Токио рассматривает возможность перехода от дизель-электрических субмарин к атомным подлодкам — впервые за десятилетия японские планы в сфере военно-морских технологий стали предметом открытого обсуждения.
Поводом стал недавний комментарий министра обороны Синдзиро Коидзуми, отметившего, что обстановка вокруг страны «становится настолько сложной», что Японии необходимо оценить перспективы атомного подводного флота. Высказывание прозвучало вскоре после аналогичного заявления Южной Кореи, что придало обсуждению региональный масштаб, передает «Взгляд».
При этом японские разработки в области морских ядерных технологий ведутся десятилетиями. После окончания официальной оккупации в 1952 году Токио приступил к восстановлению военной мощи. В 1955 году был создан институт, исследующий атомные реакторы для транспорта, а спустя несколько лет началось проектирование судна «Муцу» — формально гражданского, но фактически служившего площадкой для отработки водо-водяных реакторов, схожих с используемыми на подлодках. Судно эксплуатировали более двадцати лет, продолжая исследования даже после того, как коммерческая атомная энергетика оказалась бесперспективной.
В 2020-х годах тема вновь получила импульс. Крупные японские корпорации заключили соглашения о разработке морских атомных реакторов, а в министерстве обороны появилась структура, анализирующая возможности субмарин с вертикальными пусковыми установками и увеличенной автономностью. В материалах экспертной группы фактически содержались намёки на необходимость подлодок, «не ограниченных традиционными возможностями».
Возможности Японии в этой сфере значительны: высокотехнологичный подводный флот уже существует, а реакторы на низкообогащённом уране, по примеру Франции, могут стать основой будущих атомных подлодок. Успехи судостроителей, включая создание серии Taigei, показывают готовность промышленности к рывку.
Появление атомного подводного флота позволит Японии формировать боевые группы, по уровню боевых возможностей близкие к американским. Японские субмарины смогут действовать на огромных расстояниях, включая Охотское море и акватории у Камчатки. Это значительно усилит позицию Токио в Тихоокеанском регионе и изменит баланс сил вблизи российских рубежей.
Москва внимательно отслеживает эскалацию японских планов. Возвращение Японии к амбициям подводной атомной программы может сформировать угрозу, сопоставимую по значимости с периодом перед Второй мировой войной.
