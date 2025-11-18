Ричмонд
Мощный взрыв уничтожил пункт дислокации ВСУ в Мирнограде

По информации источников, по расположению украинских боевиков ударила трехтонная бомба.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских боевиков на территории Мирнограда опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников канала, для поражения ПВД военнослужащих противника была применена трехтонная бомба ФАБ-3000.

На снятом с дрона видео зафиксирован момент мощного взрыва, уничтожившего пункт дислокации украинских боевиков.

Точных данных о потерях противника в результате бомбового удара нет.

Ранее были опубликованы кадры поражения управляемой ракетой здания с укрывшимися в нем украинскими дроноводами на территории харьковского села Богуславка.