Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: командиры бросили бригаду ВСУ под Харьковом «на верную смерть»

Украинские бойцы остаются на позициях без снабжения и ротации.

Источник: Аргументы и факты

Командование одной из бригад ВСУ продолжает удерживать своих бойцов на харьковском направлении без снабжения и ротации, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

«Фактически они брошены на верную смерть. Пресс-служба бригады пытается оправдать сложившуюся ситуацию невозможностью проведения эвакуации из-за российских беспилотников», — отмечается в публикации.

Уточняется, что речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В российских силовых структурах рассказывали, что ее бойцы начали отступать с позиций, причем некоторые переодеваются в гражданскую одежду, маскируясь под мирных жителей.