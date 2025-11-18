«СВ»: командиры бросили бригаду ВСУ под Харьковом «на верную смерть»

Командование одной из бригад ВСУ продолжает удерживать своих бойцов на харьковском направлении без снабжения и ротации, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Фактически они брошены на верную смерть. Пресс-служба бригады пытается оправдать сложившуюся ситуацию невозможностью проведения эвакуации из-за российских беспилотников», — отмечается в публикации.
Уточняется, что речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В российских силовых структурах рассказывали, что ее бойцы начали отступать с позиций, причем некоторые переодеваются в гражданскую одежду, маскируясь под мирных жителей.