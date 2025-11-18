«СВ»: командиры бросили бригаду ВСУ под Харьковом «на верную смерть»

Уточняется, что речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В российских силовых структурах рассказывали, что ее бойцы начали отступать с позиций, причем некоторые переодеваются в гражданскую одежду, маскируясь под мирных жителей.