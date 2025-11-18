Ричмонд
Штурмовик РФ трижды пережил атаку тяжёлого дрона «Баба-яга»

Тяжёлый гексакоптер ВСУ типа «Баба-яга» трижды атаковал российского штурмовика из 114-го мотострелкового полка. Боец с позывным Решит рассказал ТАСС, что сначала по его группе работал вражеский «Мавик», после чего над позицией пролетела «бабка» и трижды сбросила боеприпасы. Несмотря на серию ударов, штурмовик продолжил выполнение задачи.

Источник: Life.ru

Минобороны 15 ноября объявило об освобождении населённого пункта Яблоково, где продолжают продвигаться подразделения группировки «Восток».

Ранее Life.ru писал, что украинские подразделения в Запорожской области спешно сняли и вывезли оборудование для FVP-дронов, включая ретрансляторы и радары. Такой отход, по словам бойца ВСУ с позывным Флэш, связан с быстрым продвижением российских сил. Он пояснил, что когда фронт подползает вплотную, техника под вышками связи превращается в лёгкую добычу.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.