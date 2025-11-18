Штурмовик РФ трижды пережил атаку тяжёлого дрона «Баба-яга»

Ранее Life.ru писал, что украинские подразделения в Запорожской области спешно сняли и вывезли оборудование для FVP-дронов, включая ретрансляторы и радары. Такой отход, по словам бойца ВСУ с позывным Флэш, связан с быстрым продвижением российских сил. Он пояснил, что когда фронт подползает вплотную, техника под вышками связи превращается в лёгкую добычу.