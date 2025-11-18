Котенок: бойцы РФ взяли большой укрепрайон ВСУ у окраины Северска

Продвигающиеся в районе Северска российские подразделения выбили украинских боевиков из большого укрепрайона у окраины города, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«ВС РФ взяли большой и хорошо оборудованный укрепрайон противника у юго-восточной окраины Северска», -написал он.
Военкор сообщил о продвижении российских бойцов на территории Северска до улиц Южная и Радионовских Патриотов, а также о боях в районе улицы Северная и у пруда Поселковый на севере города.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ под Северском.