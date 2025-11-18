Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: бойцы РФ взяли большой укрепрайон ВСУ у окраины Северска

По информации военкора, на окраинах города идут бои.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе Северска российские подразделения выбили украинских боевиков из большого укрепрайона у окраины города, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«ВС РФ взяли большой и хорошо оборудованный укрепрайон противника у юго-восточной окраины Северска», -написал он.

Военкор сообщил о продвижении российских бойцов на территории Северска до улиц Южная и Радионовских Патриотов, а также о боях в районе улицы Северная и у пруда Поселковый на севере города.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ под Северском.