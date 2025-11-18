Reuters: США продолжают работу над переговорами с Россией по Украине

Власти США продолжают работу над переговорами с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По информации источника, эта деятельность Белого дома не попадает в центр внимания СМИ в связи с интенсивностью происходящих событий.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова провести в Будапеште второй саммит с США, если диалог будет основываться на проработанных результатах встречи, состоявшейся в американском штате Аляска. Он отмечал, что дата указанных переговоров не определена, и стороны продолжают контакты по этому вопросу.
Министр также добавил, что «европейские хозяева» Владимира Зеленского пытаются оказать влияние на главу Белого дома Дональда Трампа.