Reuters: США продолжают работу над переговорами с Россией по Украине

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова провести в Будапеште второй саммит с США, если диалог будет основываться на проработанных результатах встречи, состоявшейся в американском штате Аляска. Он отмечал, что дата указанных переговоров не определена, и стороны продолжают контакты по этому вопросу.