Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США продолжают работу над переговорами с Россией по Украине

В США заявили, что в СМИ нет информации о работе Вашингтона над диалогом с РФ из-за интенсивности событий.

Источник: Аргументы и факты

Власти США продолжают работу над переговорами с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По информации источника, эта деятельность Белого дома не попадает в центр внимания СМИ в связи с интенсивностью происходящих событий.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова провести в Будапеште второй саммит с США, если диалог будет основываться на проработанных результатах встречи, состоявшейся в американском штате Аляска. Он отмечал, что дата указанных переговоров не определена, и стороны продолжают контакты по этому вопросу.

Министр также добавил, что «европейские хозяева» Владимира Зеленского пытаются оказать влияние на главу Белого дома Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше