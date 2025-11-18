Александр Лукашенко: «Россия огромная, но Ростов рядом»

Руководитель Республики Беларусь подчеркнул важную роль донского региона в развитии российско-белорусского партнерства.
«Россия огромная, но Ростов рядом. Мы будем сотрудничать. Ростов — это один из центров будущего России, развития России. Поэтому мы приняли однозначное решение, что мы у вас должны присутствовать всей своей продукцией, в которой вы и соседи нуждаетесь. Мы начали строительство у вас мультибрендового центра, чтобы всё было в одном центре, поближе, насколько это возможно, чтобы мы могли продавать свою технику, свои запасные части по выгодной, конкурентной цене, чтобы качество было нормальное», — сказал Александр Лукашенко.
Глава региона поблагодарил за тёплый прием и конструктивный диалог и выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового партнерства между Ростовской областью и Беларусью.
«Мы продолжаем поддержку и развитие кооперации между ростовскими и белорусскими компаниями. Есть три направления, которые мы прорабатываем. Первое — это наше намерение закупить до тысячи автобусов и электробусов. Второе — это, конечно, конкурентоспособная лизинговая ставка. Мы очень надеемся, что за счет тех мер поддержки, которые оказывает белорусское правительство, лизинг будет приемлемым и надежным. И третье — это поставки на Дон высококачественной белорусской продукции, которая себя зарекомендовала. Ещё одно направление — это строительная сфера. Мне рассказали об опыте работы белорусских строительных компаний в России в самых разных сферах, в том числе в строительстве социальных объектов: школ, больниц, детских садов. Очень хотим попробовать поработать с белорусскими компаниями», — сказал Юрий Слюсарь.
Стороны отметили устойчивую положительную динамику взаимодействия. Взаимный товарооборот между Ростовской областью и Беларусью в 2024 году вырос на 5,4%, достигнув 543,9 млн долларов США, эта тенденция сохраняется и в текущем году.
Особое внимание на встрече было уделено развитию промышленной кооперации и новым инвестиционным возможностям.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.