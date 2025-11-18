Александр Лукашенко: «Россия огромная, но Ростов рядом»

«Мы продолжаем поддержку и развитие кооперации между ростовскими и белорусскими компаниями. Есть три направления, которые мы прорабатываем. Первое — это наше намерение закупить до тысячи автобусов и электробусов. Второе — это, конечно, конкурентоспособная лизинговая ставка. Мы очень надеемся, что за счет тех мер поддержки, которые оказывает белорусское правительство, лизинг будет приемлемым и надежным. И третье — это поставки на Дон высококачественной белорусской продукции, которая себя зарекомендовала. Ещё одно направление — это строительная сфера. Мне рассказали об опыте работы белорусских строительных компаний в России в самых разных сферах, в том числе в строительстве социальных объектов: школ, больниц, детских садов. Очень хотим попробовать поработать с белорусскими компаниями», — сказал Юрий Слюсарь.