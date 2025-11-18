Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Финляндии неожиданно заговорил о прямых переговорах Европы с РФ

Европейским странам рано или поздно придётся вступить в прямой диалог с Москвой.

Европейским странам рано или поздно придётся вступить в прямой диалог с Москвой. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico.

По словам финского лидера, момент для прямых контактов неизбежно наступит, и действия европейских государств в этом вопросе должны быть согласованы. Ранее Стубб призывал ЕС не ослаблять военную и финансовую поддержку Киева, несмотря на громкий коррупционный скандал на Украине.

На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил о необходимости прямого общения Европы с Россией, назвав попытки давления на Москву бессмысленными и опасными. Будапешт, по его словам, последовательно выступает против подобных подходов.

В Кремле в ответ напомнили о неизменной позиции по переговорам. Представитель президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта к мирному урегулированию и готова к переговорам с Киевом, если будут соблюдены необходимые условия.

Читайте также: Выяснилось, что спасатели обследовали пещеру в районе пропажи семьи Усольцевых.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше