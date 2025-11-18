Президент Финляндии неожиданно заговорил о прямых переговорах Европы с РФ

Европейским странам рано или поздно придётся вступить в прямой диалог с Москвой. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico.
По словам финского лидера, момент для прямых контактов неизбежно наступит, и действия европейских государств в этом вопросе должны быть согласованы. Ранее Стубб призывал ЕС не ослаблять военную и финансовую поддержку Киева, несмотря на громкий коррупционный скандал на Украине.
На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил о необходимости прямого общения Европы с Россией, назвав попытки давления на Москву бессмысленными и опасными. Будапешт, по его словам, последовательно выступает против подобных подходов.
В Кремле в ответ напомнили о неизменной позиции по переговорам. Представитель президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта к мирному урегулированию и готова к переговорам с Киевом, если будут соблюдены необходимые условия.
