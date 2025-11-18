Российские военные заняли два района обороны ВСУ под Новым Запорожьем

Продвигающиеся под Гуляйполем российские подразделения взяли под контроль два района обороны ВСУ в окрестностях села Новое Запорожье, сообщает Telegram-канал «Воин DV».
«Штурмовые группы атаковали противника восточнее Новое Запорожье и овладели двумя районами обороны площадью до полутора км каждый. Уничтожен 21 военнослужащий ВСУ» — говорится в публикации.
По информации источников канала, в настоящее время российские военные ведут зачистку территорий в окрестностях Нечаевки.
Также сообщается о продвижении подразделений РФ с боями в районе села Радостное.
Напомним, на днях Минобороны РФ объявило об освобождении запорожских сел Ровнополье и Малая Токмачка.