Российские военные заняли два района обороны ВСУ под Новым Запорожьем

По информации источников, в ходе боев ВСУ потеряли более двух десятков боевиков.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся под Гуляйполем российские подразделения взяли под контроль два района обороны ВСУ в окрестностях села Новое Запорожье, сообщает Telegram-канал «Воин DV».

«Штурмовые группы атаковали противника восточнее Новое Запорожье и овладели двумя районами обороны площадью до полутора км каждый. Уничтожен 21 военнослужащий ВСУ» — говорится в публикации.

По информации источников канала, в настоящее время российские военные ведут зачистку территорий в окрестностях Нечаевки.

Также сообщается о продвижении подразделений РФ с боями в районе села Радостное.

Напомним, на днях Минобороны РФ объявило об освобождении запорожских сел Ровнополье и Малая Токмачка.