«Россия на пике наступления»: В Киеве заявили о закрытии переговорного окна

Глава крупнейшего украинского фонда помощи армии «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что Украина может оказаться в условиях фактического поражения, если срочно не начнёт думать о переговорах с Россией. В интервью YouTube-каналу «УТ-2» он описал ситуацию как критическую и подчеркнул, что Киев сейчас не располагает возможностью для выгодного дипломатического диалога.