По словам Чмута, Россия находится на пике наступления и видит, как украинская система обороны постепенно «коллапсирует». Он отметил, что энергетическая инфраструктура разрушена, политический кризис усиливается, а армия уступает на фронте. В таких условиях любые переговоры означали бы принятие крайне жёстких условий.
«Сейчас переговорного окна нет. Сейчас ужасные для нас условия, фактически, поражения», — говорит Чмут.
Он предположил, что новое окно для мирных переговоров может появиться лишь в апреле 2026 года — если Украине удастся пережить зиму.
Ранее МИД РФ указывал на недобросовестный подход Украины к переговорам с Россией. Киев поначалу заявлял о стремлении к миру под «определённым принуждением». После этого Украина инициировала террористические акты и обстрелы, из-за чего увеличилось количество жертв среди мирных граждан.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.