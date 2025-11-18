Ричмонд
В Кремле обсудили проведение прямой линии Владимира Путина 19 декабря

Совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента Владимира Путина планируют провести 19 декабря. Об этом сообщили источники РБК, однако, по их словам, дата пока окончательно не утверждена.

Источники уточнили, что в качестве даты проведения рассматривается и 18 декабря. Если мероприятие перенесут на пятницу, это станет первым случаем, когда формат пройдет не в четверг. Обычно оба события назначают именно на четверг, и такая практика действует с 2007 года. Исключением был только 2021 год, когда встреча состоялась в среду.

Собеседники объяснили, что четверг выбирают из логики рабочей недели: событие должно завершать ее, но не отходить на пятницу, когда люди уже переключаются на планы на выходные.

По их словам, в этом году возможный сдвиг связан с плотным графиком президента. Один из федеральных чиновников отметил, что у пятницы есть свои плюсы: граждане смогут обдумать итоги года в выходные, а телеканалы логично продолжат тему прямой линии в своих эфирах, передает издание.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Кремль объявит дату совмещенных большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина позже.

