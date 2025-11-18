Аналогичное заявление Александр Стубб сделал на прошлой неделе. Тогда он ещё раз проговорил, что диалог РФ и Европы рано или поздно будет восстановлен. Однако в Совфеде решили, что он с помощью всех этих тезисов всего лишь пытается понравиться США. При этом финский президент уверен, что даже крупный коррупционный скандал на Украине не должен пошатнуть поддержку Киева европейскими друзьями.