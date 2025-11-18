Ричмонд
МИД: РФ изучает решение суда Австралии по зданию посольства в Канберре

Ранее австралийский суд аннулировал право России на земельный участок для строительства посольства в Канберре.

Источник: Аргументы и факты

МИД РФ сообщил, что Москва анализирует решение австралийского суда, которое аннулировало право России на земельный участок для строительства посольства в Канберре.

По данным ведомства, 12 ноября Высший суд Австралии после двухлетних разбирательств по иску российского правительства признал законным закон «О внутренних делах» 2023 года, который был принят в ускоренном порядке после того, как местные власти пытались расторгнуть договор аренды земли под новое здание посольства России.

В МИД отметили, что австралийские власти утверждали, что это решение было принято по рекомендации спецслужб и из соображений национальной безопасности. Однако российская сторона не согласна с такой трактовкой и считает, что судебное решение требует тщательного анализа как с юридической, так и с внешнеполитической точек зрения.

В российском Министерстве подчеркнули, что, несмотря на попытки представить это решение как однозначно выгодное для Австралии, оно вызывает сомнения в своей объективности и справедливости.

Напомним, в августе 2022 года власти Канберры уведомили Москву о расторжении договора аренды. Посольство РФ обратилось в Верховный суд из-за решения австралийских властей.