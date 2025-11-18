МИД: РФ изучает решение суда Австралии по зданию посольства в Канберре

В МИД отметили, что австралийские власти утверждали, что это решение было принято по рекомендации спецслужб и из соображений национальной безопасности. Однако российская сторона не согласна с такой трактовкой и считает, что судебное решение требует тщательного анализа как с юридической, так и с внешнеполитической точек зрения.