Котенок: российские военные ведут бои в центре Звановки под Северском

Российские подразделения атакуют позиции украинских боевиков в центральной части села Звановка под Северском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Бои в центре Звановки», — написал он.
Котенок сообщил также о продвижении российских бойцов по обоим берегам реки Северский Донец к расположенному в 17 километрах от Звановки селу Закотное.
По словам военкора, в случае освобождения этого населенного пункта подразделения РФ смогут перерезать путь снабжения боевиков ВСУ в Северске через села Каленики и Кривая Лука.
Ранее стало известно о захвате российскими военными большого укрепрайона противника у окраины Северска.