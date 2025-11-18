В России предложили ввести «сбор совести» для производителей алкоголя и табака: куда хотят направить деньги

Стабильное снижение продолжается с марта, когда показатель составлял 8,41 литра на человека. К октябрю он опустился до отметки в 7,74 литра. При этом эксперты отмечают, что данные до 2008 года учитывали только легальные продажи, в то время как в 1990-е годы рынок был заполнен неучтенным алкоголем.