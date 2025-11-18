В России предложили ввести «сбор совести» для производителей алкоголя и табака: куда хотят направить деньги

В Государственной думе предложили ввести новый целевой сбор для производителей и импортеров алкоголя и табака. Инициатива исходит от вице-спикера Владислава Даванкова, который направил соответствующее обращение министру финансов Антону Силуанову.
Согласно документу, который есть в распоряжении KP.RU, Даванков предложил установить так называемый «сбор совести» в размере 3% от выручки компаний. Эти средства планируется направлять на лечение людей, страдающих от зависимостей.
Для управления собранными деньгами вице-спикер предлагает создать специальный государственный фонд или публично-правовую компанию. Подобная модель уже успешно применяется в других сферах, например, в игорном бизнесе.
По мнению парламентария, это позволит сотням тысяч человек бесплатно пройти квалифицированное лечение. Главным барьером сегодня является именно стоимость такой помощи, а новая мера сможет ее устранить.
Даванков уверен, что реализация инициативы напрямую спасет человеческие жизни и судьбы. Это также приведет к снижению смертности и инвалидности, вызванных алкоголем, курением и наркотиками.
Между тем, потребление алкоголя в России продолжает устойчиво снижаться. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, к октябрю этот показатель достиг минимального уровня с 1998 года.
Стабильное снижение продолжается с марта, когда показатель составлял 8,41 литра на человека. К октябрю он опустился до отметки в 7,74 литра. При этом эксперты отмечают, что данные до 2008 года учитывали только легальные продажи, в то время как в 1990-е годы рынок был заполнен неучтенным алкоголем.