В посольстве сообщили о желании Японии возобновить прямые рейсы в Россию

Издание отмечает, что ранее между Россией и Японией действовали несколько маршрутов. Сейчас японские перевозчики не только не летают в Россию, но и обходят российское воздушное пространство при полетах в Европу, выбирая более длинные маршруты над Центральной Азией или Гренландией, что увеличивает стоимость билетов и время в пути, а также ускоряет износ техники.