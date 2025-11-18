Ричмонд
«Не столь позитивно для Австралии»: в МИД России высказались о суде по зданию консульства в Канберре

МИД: Россия изучает решения суда Австралии по здании консульства в Канберре.

Источник: Комсомольская правда

Российский МИД внимательно изучает решение суда в Австралии, не сохранившее за РФ право на земельный участок под строительство нового здания посольства в Канберре. Об этом РИА Новости сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты отметили, что документ суда изучается и с юридической, и с внешнеполитической стороны.

«Однако уже сейчас можно сказать, что оно не является столь однозначно позитивным для правительства Австралии, как его пытаются преподнести австралийские СМИ», — заявили в МИД России.

Австралийские власти несколько лет пытаются расторгнуть договор аренды земельного участка, предназначенного под строительство нового комплекса зданий посольства России в районе Ярраламла Канберры.

При этом в Австралии утверждают, что решение о расторжении договора продиктовано «соображениями национальной безопасности». Более того, это посоветовали и местные спецслужбы.

Ранее KP.RU писал, что Россия имеет право на компенсацию за расторжение договора, а также правительство Австралии оплатит половину судебных издержек.