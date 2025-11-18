СМИ: окружение Зеленского советует ему уволить Ермака из-за скандала

По ее данным, за последнюю неделю глава киевского режима провел серию встреч, чтобы выработать решение, которое позволит стабилизировать ситуацию после публикации расследования о коррупции в энергосекторе. Для этого он общался с премьером Юлией Свириденко, первым вице-премьером Михаилом Федоровым и главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым*.