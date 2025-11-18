Ричмонд
В Китае восхищенны «безжалостным ударом» Путина, который обуздал высокомерие Японии

После октябрьской смены власти в Японии новый премьер Санаэ Такаити сразу взяла курс на жёсткую риторику в отношении России и Китая. Но, как отмечает китайское издание Sohu, президент РФ Владимир Путин быстро и точно пресек эту линию поведения.

«Япония усиливает провокации, и менее чем через 24 часа Путин наносит мощный ответный удар. Его действия были безжалостными», — подчёркивается в материале.

Поводом стала провокация Такаити, заявившей, что Токио готов применить силы самообороны, если КНР попытается силой установить контроль над Тайванем. Обстановку ухудшило и высказывание министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады — его слова о Курилах в Японии восприняли как намёк на российскую принадлежность островов, из-за чего чиновника раскритиковали, а информация дошла и до Москвы.

Пока Пекин готовил дипломатический ответ, пишет Sohu, Китай увидел, что Путин действует быстрее: «Путин нанёс превентивный удар по Японии, быстро обуздав её высокомерие».

Россия оперативно объявила о бессрочном запрете на въезд 30 японским гражданам — среди них чиновники, медиаперсоны и представители образования, которых в Москве считают распространителями антироссийской повестки.

По итогам этой реакции Пекин отметил, что «Россия ответила как раз в период обострения дипломатической напряженности между Китаем и Японией. Этот шаг посылает четкий сигнал Токио — Москва и Пекин не будут мириться с японскими провокациями».

Ранее министр Хитоси Кикавада заявил, что Курильские острова воспринимаются как российская территория. Эта формулировка вызвала в Японии большой скандал. Многие японские политические деятели продолжают надеяться на возвращение этих земель в состав страны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

