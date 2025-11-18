В Китае восхищенны «безжалостным ударом» Путина, который обуздал высокомерие Японии

Поводом стала провокация Такаити, заявившей, что Токио готов применить силы самообороны, если КНР попытается силой установить контроль над Тайванем. Обстановку ухудшило и высказывание министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады — его слова о Курилах в Японии восприняли как намёк на российскую принадлежность островов, из-за чего чиновника раскритиковали, а информация дошла и до Москвы.