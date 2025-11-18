Китайское издание Sohu проанализировало первые дипломатические шаги нового японского премьер-министра Санаэ Такаити, отметив их резко конфронтационный курс в отношении России и Китая. Как пишут журналисты, ответ президента России Владимира Путина последовал менее чем через 24 часа и оказался настолько мощным, что быстро обуздал эту риторику.
Поводом для эскалации стали заявления Такаити о возможном развертывании сил самообороны в случае попытки Китая силой установить контроль над Тайванем. Параллельно разразился скандал вокруг высказываний министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады о Курильских островах.
Ответ России, как отмечает Sohu, был безжалостным и превентивным. Им стало срочное заявление МИД РФ о введении бессрочного запрета на въезд в Россию для 30 граждан Японии. В списке оказались чиновники, а также известные деятели СМИ и образования, которые долгое время подогревают в японском обществе антироссийские настроения.
«Пока Китай готовил дипломатический ответ на японские провокации — Путин нанес превентивный удар по Японии, быстро обуздав ее высокомерие», — говорится в публикации.
Прежде секретарь Совбеза России Сергей Шойгу подверг резкой критике политику премьер-министра Японии Санаэ Такаити, заявив, что она взяла курс на реваншизм и ревизионизм. Он отметил противоречие между этим курсом и заявлениями Токио о желании нормализовать отношения с Москвой.