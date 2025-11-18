Ричмонд
В Днепропетровске из-за взрывов повреждена инфраструктура

По информации областных властей, повреждения получили также инфраструктурные объекты в двух районах Днепропетровщины.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области в результате взрывов зафиксированы повреждения инфраструктуры, сообщил во вторник Telegram-канал военной администрации региона.

Согласно сведениям областных властей, объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровске, а также на территории Самаровского и Павлоградского районов.

Информации о том, что за объекты получили повреждения, нет.

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы прогремели в Днепропетровской области в ночь на вторник на фоне воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о пожарах на энергообъектах Одесской области, начавшихся в результате взрывов.