В Днепропетровске из-за взрывов повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области в результате взрывов зафиксированы повреждения инфраструктуры, сообщил во вторник Telegram-канал военной администрации региона.
Согласно сведениям областных властей, объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровске, а также на территории Самаровского и Павлоградского районов.
Информации о том, что за объекты получили повреждения, нет.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы прогремели в Днепропетровской области в ночь на вторник на фоне воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о пожарах на энергообъектах Одесской области, начавшихся в результате взрывов.