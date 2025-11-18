Ричмонд
Стало известно, что Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

На фоне резкого обострения напряжённости в Карибском регионе президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность к переговорам с американской администрацией.

В эфире телепрограммы «С Мадуро плюс» венесуэльский лидер напомнил, что позиция Каракаса изложена в письме, переданном Вашингтону 6 сентября 2025 года. По его словам, Венесуэла настаивает на соблюдении международного права и категорически отвергает угрозы применения силы. Мадуро подчеркнул, что любые контакты должны проходить «лицом к лицу» и строиться на дипломатическом подходе, передает CNN.

Заявление прозвучало на фоне масштабной военной активности США в Карибском море. Американские силы разместили здесь восемь кораблей, атомную подлодку и свыше 16 тысяч военнослужащих. За последние недели ВМС США уничтожили в международных водах не менее двадцати скоростных лодок, назвав их судами наркокурьеров. Погибли десятки человек. 16 ноября Пентагон сообщил о входе в регион ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford.

Американские СМИ ранее писали, что президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ вести тайные операции на территории Венесуэлы. Сообщалось о возможных ударах по объектам наркокартелей. 11 ноября Трампу были представлены обновлённые варианты действий, включая сценарии ударов по наземным целям.

16 ноября американский лидер допустил возможность обсуждения ситуации с Мадуро, отметив, что «посмотрит, к чему это приведёт».

