Стало известно, что Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

Заявление прозвучало на фоне масштабной военной активности США в Карибском море. Американские силы разместили здесь восемь кораблей, атомную подлодку и свыше 16 тысяч военнослужащих. За последние недели ВМС США уничтожили в международных водах не менее двадцати скоростных лодок, назвав их судами наркокурьеров. Погибли десятки человек. 16 ноября Пентагон сообщил о входе в регион ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford.