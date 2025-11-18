Россия изучает решение суда Австралии о лишении её участка под посольство

Россия внимательно изучает решение Высокого суда Австралии, который не сохранил за ней право на земельный участок для строительства нового комплекса посольства в Канберре.
В МИД РФ напомнили, что разбирательства по этому вопросу длились более двух лет. Ранее попытки местных властей расторгнуть договор аренды через гражданско-правовые процедуры были фактически признаны федеральным судом незаконными. Однако в июне 2023 года австралийский парламент в ускоренном порядке принял закон «О внутренних делах», позволивший обойти судебные решения и аннулировать договор.
Канберра ссылалась на «соображения национальной безопасности», утверждая, что решение принято по рекомендации спецслужб. В российском ведомстве считают такие пояснения голословными.
МИД подчеркнул, что решение Высокого суда сейчас оценивается как с юридической, так и с внешнеполитической точки зрения. Вместе с тем, по предварительной оценке Москвы, исход дела не столь однозначно выгоден для Австралии, как это пытаются представить местные СМИ.
Читайте также: Стало известно, кто мог вывести семью Усольцевых из красноярской тайги.