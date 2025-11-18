Россия изучает решение суда Австралии о лишении её участка под посольство

В МИД РФ напомнили, что разбирательства по этому вопросу длились более двух лет. Ранее попытки местных властей расторгнуть договор аренды через гражданско-правовые процедуры были фактически признаны федеральным судом незаконными. Однако в июне 2023 года австралийский парламент в ускоренном порядке принял закон «О внутренних делах», позволивший обойти судебные решения и аннулировать договор.