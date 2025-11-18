Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Британии заявил, что F-35 запустили, чтобы показать РФ силу

Британские истребители F-35 выполнили самую масштабную миссию со времён Фолклендской войны, пишет The Sun.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что армия провела учения, во время которых истребители F-35B Lightning совершили 36 вылетов, чтобы показать силу и отправить послание России, материал из The Sun перевел aif.ru.

Автор публикации подчеркивает, что учения стали самыми масштабными со времен Фолклендской войны — конфликт Британии и Аргентины в 1982 году, произошедший из-за контроля над Фолклендскими островами.

За учениями наблюдал сам Хили, также к нему присоединилась министр иностранных дел Иветт Купер.

«Это наглядная демонстрация нашей силы», — заявила она.

Кроме того, она отметила, что Британия продолжает делиться с США разведданными. По ее словам, сообщения об обратном являются фейками.

Напомним, жители Британии не считают, что их страна обладает каким-то выдающимся арсеналом оружия. Многие из них даже захотели переехать в Россию, когда узнали об испытании «Посейдона». «У России есть многое для всех своих граждан. У нас в Великобритании нет бункеров, наш крошечный остров был бы совершенно необитаем после одного ракетного снаряда “Сармат”. Я бы, скорее, хотел оказаться в России», — писал пользователь с ником Chillout123 из британского Чешира.

Узнать больше по теме
Подводный аппарат «Посейдон»: новейшая разработка российских ученых
Разработки в области оружия привлекают внимание как военных экспертов, так и простых граждан. Осенью 2025 Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергоустановкой. В материале — главная информация о новинке.
Читать дальше