Министр обороны Британии заявил, что F-35 запустили, чтобы показать РФ силу

Напомним, жители Британии не считают, что их страна обладает каким-то выдающимся арсеналом оружия. Многие из них даже захотели переехать в Россию, когда узнали об испытании «Посейдона». «У России есть многое для всех своих граждан. У нас в Великобритании нет бункеров, наш крошечный остров был бы совершенно необитаем после одного ракетного снаряда “Сармат”. Я бы, скорее, хотел оказаться в России», — писал пользователь с ником Chillout123 из британского Чешира.