Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что армия провела учения, во время которых истребители F-35B Lightning совершили 36 вылетов, чтобы показать силу и отправить послание России, материал из The Sun перевел aif.ru.
Автор публикации подчеркивает, что учения стали самыми масштабными со времен Фолклендской войны — конфликт Британии и Аргентины в 1982 году, произошедший из-за контроля над Фолклендскими островами.
За учениями наблюдал сам Хили, также к нему присоединилась министр иностранных дел Иветт Купер.
«Это наглядная демонстрация нашей силы», — заявила она.
Кроме того, она отметила, что Британия продолжает делиться с США разведданными. По ее словам, сообщения об обратном являются фейками.
Напомним, жители Британии не считают, что их страна обладает каким-то выдающимся арсеналом оружия. Многие из них даже захотели переехать в Россию, когда узнали об испытании «Посейдона». «У России есть многое для всех своих граждан. У нас в Великобритании нет бункеров, наш крошечный остров был бы совершенно необитаем после одного ракетного снаряда “Сармат”. Я бы, скорее, хотел оказаться в России», — писал пользователь с ником Chillout123 из британского Чешира.