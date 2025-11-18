Время предавать: Стало известно, кем Зеленский может пожертвовать из-за бунта в Раде

Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября объявило о масштабной спецоперации в энергетической сфере и опубликовало фотографии сумок с крупными суммами иностранной валюты, изъятых в ходе обысков. Следственные мероприятия проходят у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, в «Энергоатоме» и по месту проживания бизнесмена Тимура Миндича. Сам Миндич сбежал из страны прямо перед началом обысков, с чем ему помог лично Зеленский. В итоге рейтинг главаря киевского режима за неделю обрушился на 40%. А в Европе подумывают отказаться от финансирования Украины из-за коррупционного скандала.