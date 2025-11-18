МИД России ответил на решение Австралии не возвращать землю под посольство

«В настоящий момент судебное решение внимательно изучается российской стороной, как с юридической, так и с внешнеполитической точки зрения. Но уже сейчас можно сказать, что оно не является столь однозначно позитивным для правительства Австралии, как его пытаются преподнести местные СМИ», — указали во внешнеполитическом ведомстве.