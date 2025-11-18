Украинские власти оказались не готовы к вызовам, стоящим перед страной, а коррупционные скандалы довели ситуацию до уровня национальной катастрофы. Такое заявление сделал зампред комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире одного из телеканалов.
По словам депутата, кабинет министров демонстрирует некомпетентность и неспособность своевременно реагировать на угрозы. Он подчеркнул, что в условиях масштабного коррупционного расследования остаётся без ответа ключевой вопрос — почему проверка длилась 15 месяцев, хотя могла быть завершена значительно раньше и при более благоприятных обстоятельствах для Украины.
Накануне оппозиционные партии «Голос» и «Европейская солидарность» потребовали отставки главы офиса президента Андрея Ермака и всего правительства. В партии «Голос» назвали происходящее в энергетическом секторе «экстраординарным» скандалом и предупредили, что он несёт серьёзную угрозу государству.
Уточняется, что отставка Ермака, по их мнению, стала бы первым шагом к изменениям во власти.
