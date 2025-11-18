Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В украинской Раде началась паника из-за после скандала с Зеленским

Украинские власти оказались не готовы к вызовам, стоящим перед страной, а коррупционные скандалы довели ситуацию до уровня национальной катастрофы.

Украинские власти оказались не готовы к вызовам, стоящим перед страной, а коррупционные скандалы довели ситуацию до уровня национальной катастрофы. Такое заявление сделал зампред комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире одного из телеканалов.

По словам депутата, кабинет министров демонстрирует некомпетентность и неспособность своевременно реагировать на угрозы. Он подчеркнул, что в условиях масштабного коррупционного расследования остаётся без ответа ключевой вопрос — почему проверка длилась 15 месяцев, хотя могла быть завершена значительно раньше и при более благоприятных обстоятельствах для Украины.

Накануне оппозиционные партии «Голос» и «Европейская солидарность» потребовали отставки главы офиса президента Андрея Ермака и всего правительства. В партии «Голос» назвали происходящее в энергетическом секторе «экстраординарным» скандалом и предупредили, что он несёт серьёзную угрозу государству.

Уточняется, что отставка Ермака, по их мнению, стала бы первым шагом к изменениям во власти.

Читайте также: Объяснено, почему Рустем Умеров срочно покинул Украину.