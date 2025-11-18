Паслер отложил строительство очистных сооружений в Нижней Туре

«Мы когда куда-то бежим, мы должны понимать всю картину, куда мы придем. Задать вопрос просто так, это все правильно, это все можно и все остальное. Но налог на имущество сразу будет с этой суммы известно какой. Содержание будет совсем другое, потому что там куча составляющих, которые входят в эксплуатацию. И я вас уверяю, тариф вырастет в полтора раза точно,» — прокомментировал Паслер.