Sohu: Путин одним ударом обуздал конфронтационную риторику Японии

Премьер Санаэ Такаити спровоцировала скандал, объявив, что Япония развернет силы самообороны, если Китай решит силой установить контроль над Тайванем. В то же время министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада подвергся серьезной критике за высказывания о Курильских островах. Слова чиновника в японском кабмине восприняли как намек на принадлежность островов РФ.