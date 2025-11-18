Российский лидер Владимир Путин одним ударом обуздал конфронтационную риторику нового премьера Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
«Япония усиливает провокации, и менее чем через 24 часа Путин наносит мощный ответный удар. Его действия были безжалостными», — указывает автор публикации.
Премьер Санаэ Такаити спровоцировала скандал, объявив, что Япония развернет силы самообороны, если Китай решит силой установить контроль над Тайванем. В то же время министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада подвергся серьезной критике за высказывания о Курильских островах. Слова чиновника в японском кабмине восприняли как намек на принадлежность островов РФ.
Автор статьи пишет, что пока Китай готовил дипломатический ответ на провокации Токио, Путин нанес Японии превентивный удар, «обуздав ее высокомерие». Ответом стало заявление российского МИД о бессрочном запрете въезда на территорию России 30 гражданам Японии.
Ранее сообщалось, что США и Япония заключили соглашение о «новом золотом веке» отношений.