Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sohu: Путин одним ударом обуздал конфронтационную риторику Японии

Издание отмечает, что превентивный удар Путина «обуздал высокомерие» Токио.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин одним ударом обуздал конфронтационную риторику нового премьера Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

«Япония усиливает провокации, и менее чем через 24 часа Путин наносит мощный ответный удар. Его действия были безжалостными», — указывает автор публикации.

Премьер Санаэ Такаити спровоцировала скандал, объявив, что Япония развернет силы самообороны, если Китай решит силой установить контроль над Тайванем. В то же время министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада подвергся серьезной критике за высказывания о Курильских островах. Слова чиновника в японском кабмине восприняли как намек на принадлежность островов РФ.

Автор статьи пишет, что пока Китай готовил дипломатический ответ на провокации Токио, Путин нанес Японии превентивный удар, «обуздав ее высокомерие». Ответом стало заявление российского МИД о бессрочном запрете въезда на территорию России 30 гражданам Японии.

Ранее сообщалось, что США и Япония заключили соглашение о «новом золотом веке» отношений.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше