Окружение Зеленского призывает его уволить Ермака: в чем причина

Неназванный высокопоставленный представитель фракции «Слуга народа» заявил, что в Верховной раде «легче посчитать тех, кто не требует отставки Ермака». По его словам, прямого давления на Зеленского нет, но сохранение Ермака в должности может привести к внутреннему расколу фракции.