Окружение Зеленского призывает его уволить Ермака: в чем причина

Окружение главы киевского режима Владимира Зеленского советует ему уволить руководителя офиса главы государства Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере. Об этом пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источники.
По данным издания, на протяжении последней недели украинский лидер провёл ряд встреч с ключевыми представителями своего окружения в попытках стабилизировать ситуацию после публикации расследования о коррупции в энергосекторе.
Как сообщают знакомые с содержанием консультаций собеседники издания, большинство участников давали различные рекомендации, однако «почти все, не сговариваясь, советовали заменить» Ермака.
Неназванный высокопоставленный представитель фракции «Слуга народа» заявил, что в Верховной раде «легче посчитать тех, кто не требует отставки Ермака». По его словам, прямого давления на Зеленского нет, но сохранение Ермака в должности может привести к внутреннему расколу фракции.
Издание отмечает, что внутри «Слуги народа» сформировалась «коалиция решительных» депутатов, которая допускает возможность выхода из состава фракции, если Ермака не отправят в отставку.
Напомним, антикоррупционные органы Украины расследуют схему взяток в энергетическом секторе на сумму около 100 млн долларов. Одним из ключевых подозреваемых назван бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому. Глава киевского режима уже призвал к отставке министров юстиции и энергетики.