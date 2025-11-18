Трамп на встрече со СМИ объяснил свой хриплый голос криком на глупых людей

Президент США Дональд Трамп объяснил свой хриплый голос во время пресс-конференции в Белом доме криком «на глупых людей», материал из Irish Star перевел aif.ru.
Уточняется, что пресса начала беспокоиться о состоянии здоровья американского лидера, один из репортеров спросил его: «Ваш голос звучит немного грубо. Вы хорошо себя чувствуете?».
На что Трамп ответил: «Я чувствую себя отлично. Я кричал на людей, потому что они были глупы. Я взорвался».
Он не уточнил, на кого он кричал, но объяснил, что это было связано с торговлей.
Напомним, здоровье Трампа постоянно обсуждается с тех пор, как он вступил в должность в январе, общественность предполагает, что у президента был либо инсульт, либо развивается деменция. Белый дом не подтвердил эту информацию, врач Трампа заявлял, что у президента выявили лишь хроническую венозную недостаточность.
Ранее издание Irish Star писало, что Трамп сделал свое самое противоречивое и нелепое заявление.