Трамп на встрече со СМИ объяснил свой хриплый голос криком на глупых людей

Напомним, здоровье Трампа постоянно обсуждается с тех пор, как он вступил в должность в январе, общественность предполагает, что у президента был либо инсульт, либо развивается деменция. Белый дом не подтвердил эту информацию, врач Трампа заявлял, что у президента выявили лишь хроническую венозную недостаточность.