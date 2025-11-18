МИД ответил на решение Австралии не возвращать России землю под посольство

Напомним, что в 2022 году Австралия расторгла договор о сдаче в аренду земли для строительства российского посольства в Канберре. Австралийские власти были уверенны в законности такого шага. В ноябре этого года российская сторона проиграла суд, но сохранила за собой право на получение компенсации.