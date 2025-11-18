МИД ответил на решение Австралии не возвращать России землю под посольство

В ведомстве напомнили, что Высокий суд Австралии 12 ноября признал законным принятый в 2023 году закон «О внутренних делах», который позволил расторгнуть договор аренды земли в районе Ярраламла. До этого федеральный суд страны признал подобные попытки властей незаконными.
Решение австралийской стороны, обоснованное «соображениями национальной безопасности», изучается комплексно — как с юридической, так и с дипломатической точки зрения.
«Однако уже сейчас можно сказать, что оно не является столь однозначно позитивным для правительства Австралии, как его пытаются преподнести австралийские СМИ», — рассказал источник в министерстве.
Напомним, что в 2022 году Австралия расторгла договор о сдаче в аренду земли для строительства российского посольства в Канберре. Австралийские власти были уверенны в законности такого шага. В ноябре этого года российская сторона проиграла суд, но сохранила за собой право на получение компенсации.
