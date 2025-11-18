Российские военные начали зачищать подвалы в Купянске

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ продолжают ликвидировать и вытеснять украинские формирования из западной части Купянска в Харьковской области, удерживая сам населённый пункт в кольце. О ситуации на данном участке фронта также рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.