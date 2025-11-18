Челябинский парламент определился с расходами на ЖКХ и дороги в 2026 году

Артемий Галицын: бюджет сохраняет социальные обязательства и позволяет развивать инфраструктуру области.
Более 70 млрд рублей предусмотрено в бюджете Челябинской области на строительство, дороги и ЖКХ. Об этом сообщил первый зампред комитета по строительной политике Артемий Галицын.
«Сегодня прошел комитет по строительной политике и ЖКХ, где мы одобрили проект бюджета на 2026−2028 годы. Всего предусмотрено более 70 млрд рублей — это почти 20% всех расходов региона. Бюджет сохраняет финансирование всех 11 государственных программ в нашей сфере, включая строительство и реконструкцию школ, спортобъектов, учреждений культуры и здравоохранения; газификацию, обновление коммунальной инфраструктуры и программу “Комфортная городская среда”», — подчеркнул парламентарий.
Кроме того, в два раза увеличено финансирование расселения аварийного жилья. Втрое вырастут расходы на программу «Чистая вода».
Проект бюджета региона на будущий год поступил для рассмотрения во все комитеты ЗСО 5 ноября. Он остается социально направленным, доля социальных расходов составляет порядка 70%. В нем полностью финансово обеспечены меры поддержки участников СВО и их семей, а также дальнейшее развитие системы их социальной и медицинской реабилитации. Полностью сохранены и проиндексированы все социальные обязательств. Также предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда, реализацию социальных указов президента, в том числе по оплате труда в бюджетной сфере и на реализацию национальных проектов.