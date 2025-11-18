Челябинский парламент определился с расходами на ЖКХ и дороги в 2026 году

Проект бюджета региона на будущий год поступил для рассмотрения во все комитеты ЗСО 5 ноября. Он остается социально направленным, доля социальных расходов составляет порядка 70%. В нем полностью финансово обеспечены меры поддержки участников СВО и их семей, а также дальнейшее развитие системы их социальной и медицинской реабилитации. Полностью сохранены и проиндексированы все социальные обязательств. Также предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда, реализацию социальных указов президента, в том числе по оплате труда в бюджетной сфере и на реализацию национальных проектов.