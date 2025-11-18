Стубб: ЕС и Бельгия примут решение по конфискации активов России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европейский союз примет решение о конфискации замороженных российских активов в соответствии с вариантами, подготовленными Еврокомиссией. По его словам, такое решение станет приемлемым для Бельгии.
«Это также может быть комбинацией этих трех вариантов, но это решение будет принято Европейским советом, и, конечно же, самой Бельгией», —сказал финский лидер в интервью изданию Politico.
В интервью бельгийской газете Le Soir он выразил мнение, что «любое решение должно быть приемлемым для Бельгии». При этом он отметил, что не поддерживает тех, кто оказывает «давление на Бельгию в подобной ситуации».
Напомним, большая часть заблокированных в Евросоюзе 210 млрд евро суверенных российских активов находится на площадке Euroclear в Бельгии, которая опасается ответных мер РФ.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер «совершенно ясно» выступил против призыва канцлера ФРГ Фридриха Мерца о выделении кредита Украине под замороженные российские активы. Политик назвал подобные действия риском и заявил, что «этого не будет никогда».
Тем временем в Кремле постоянно предупреждают, что Москва не оставит без реакции изъятие Европой суверенных активов страны.