Утвержден начальник омской Госжилинспекции

Во вторник, 18 ноября 2025 года, обнародовано распоряжение главы региона о назначении начальника Государственной жилищной инспекции Омской области. В данном случае речь идет о продлении полномочий действующего руководителя структуры, осуществляющей надзор за соблюдением в Омской области обязательных требований жилищного законодательства на соответствующем уровне, в том числе предоставляющей услуги по лицензированию управляющий организаций на территории региона.