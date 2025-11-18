Утвержден начальник омской Госжилинспекции

Во вторник, 18 ноября 2025 года, обнародовано распоряжение главы региона о назначении начальника Государственной жилищной инспекции Омской области. В данном случае речь идет о продлении полномочий действующего руководителя структуры, осуществляющей надзор за соблюдением в Омской области обязательных требований жилищного законодательства на соответствующем уровне, в том числе предоставляющей услуги по лицензированию управляющий организаций на территории региона.
«Назначить Киреева Александра Валериановича начальником Государственной жилищной инспекции Омской области 17 ноября 2025 года сроком на один год», — гласит нормативный акт за подписью и. о. губернатора Дмитрия Ушакова.
Напомним, Александр Киреев возглавляет Госжилинспекцию Омской области около 3 лет, с декабря 2022 года.