Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утвержден начальник омской Госжилинспекции

Принято решение по руководству структуры, выдающей лицензии омским УК.

Источник: SuperOmsk.ru

Во вторник, 18 ноября 2025 года, обнародовано распоряжение главы региона о назначении начальника Государственной жилищной инспекции Омской области. В данном случае речь идет о продлении полномочий действующего руководителя структуры, осуществляющей надзор за соблюдением в Омской области обязательных требований жилищного законодательства на соответствующем уровне, в том числе предоставляющей услуги по лицензированию управляющий организаций на территории региона.

«Назначить Киреева Александра Валериановича начальником Государственной жилищной инспекции Омской области 17 ноября 2025 года сроком на один год», — гласит нормативный акт за подписью и. о. губернатора Дмитрия Ушакова.

Напомним, Александр Киреев возглавляет Госжилинспекцию Омской области около 3 лет, с декабря 2022 года.