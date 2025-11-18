Ричмонд
IS: Трамп несколько раз оскорбил главу ФИФА на встрече в Белом доме

Джанни Инфантино и Дональд Трамп встретились в Овальном кабинете.

Президент США Дональд Трамп несколько раз оскорбил главу ФИФА Джанни Инфантино во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, материал из Irish Star перевел aif.ru.

Уточняется, что Трамп словно специально постоянно называл Джанни — «Джонни».

«Это повторялось неоднократно: он называл Инфантино “Джонни”, несмотря на то, что его зовут Джанни. Это не первый раз, когда при упоминании Инфантино, Трамп называет его “Джонни”», — говорится в материале.

Фанаты в социальных сетях стали негодовать после проблем с произношением имени Инфантино.

«Кстати, Трамп называет Инфантино “Джонни”, ведь ему слишком трудно произносить его имя — Джанни… Так что я просто назову его “Джонни”», — написал один из них.

Автор материала подчеркивает, что президент ФИФА не обращал внимание на это и сосредоточился на рабочих вопросах.

Трамп и Инфантино встретились в Белом доме, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящий чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Ранее Трамп на встрече со СМИ объяснил свой хриплый голос криком на глупых людей.

