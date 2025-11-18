Ричмонд
CNN: Мадуро готов к диалогу с Трампом

Глава Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность к переговорам с президентом США Дональдом Трампом для нормализации двусторонних отношений. Мадуро подчеркнул, что диалог является единственно верным путем для разрешения конфликтов между государствами, передает CNN.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Любой, кто хочет поговорить с Венесуэлой, будет делать это с глазу на глаз. Мы подтверждаем, что только с помощью дипломатии свободные страны и правительства могут понять друг друга, и только с помощью диалога они могут найти точки соприкосновения по вопросам, представляющим взаимный интерес», — передает «Лента.ру» слова лидера Венесуэлы.

Мадуро тажке подчеркнул, что диалог — это инструмент для «поиска истины и мира», и указал, что для урегулирования спорных вопросов другой альтернативы нет.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Венесуэла выразила готовность к переговорам с США. Он также отметил, что не исключает диалога с Мадуро, несмотря на сообщения об обострении ситуации в Карибском море.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше