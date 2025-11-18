CNN: Мадуро готов к диалогу с Трампом

«Любой, кто хочет поговорить с Венесуэлой, будет делать это с глазу на глаз. Мы подтверждаем, что только с помощью дипломатии свободные страны и правительства могут понять друг друга, и только с помощью диалога они могут найти точки соприкосновения по вопросам, представляющим взаимный интерес», — передает «Лента.ру» слова лидера Венесуэлы.